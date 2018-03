Serbia-Ungheria: presidente serbo Vucic, Budapest unico paese sempre dalla nostra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria "è l'unico paese" che è sempre dalla parte della Serbia: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso di una conferenza stampa a termine dell'incontro avvenuto a Subotica, nella provincia serba autonoma della Vojvodina, con il premier ungherese Viktor Orban. Il capo dello stato serbo ha ricordato che il ministro degli Esteri di Budapest ha partecipato ad ogni conferenza intergovernativa in cui sono stati aperti dei capitoli negoziali Serbia-Ue. "Quando si parla della Serbia c'è sempre qualcuno che fa qualche osservazione, come 'non vi siete allineati alla politica sulla Russia o sul Kosovo', e l'unico paese che è sempre dalla parte serba è l'Ungheria". (segue) (Seb)