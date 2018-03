Serbia-Kosovo: presidente serbo, arresto direttore Djuric è "brutale provocazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In linea con gli accordi che abbiamo firmato, Djuric ha mandato tre volte l'avviso del suo arrivo in Kosovo, e non è giunta risposta". Il 25 marzo, ha aggiunto, prima della mezzanotte è giunta la replica di Pristina secondo cui "siccome l'avviso non è stato inviato per tempo, loro non sono in grado di rispondere in modo positivo alla richiesta. Ma questa non è una richiesta bensì un avviso, non c'è da rispondere positivamente o negativamente, e in più mentono sul fatto che non è stato inviato in tempo", ha concluso Vucic. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, è stato arrestato ieri pomeriggio a Mitrovica Nord. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato "per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro". Il portale d'informazione "Gazeta Express" riferisce che l'esponente del governo di Belgrado è stato portato presso la principale stazione di polizia della capitale kosovara Pristina. L'arresto è avvenuto mentre Djuric stava partecipando ad un incontro a Mitrovica con la comunità serba che vive nella parte settentrionale del Kosovo. L'incontro era dedicato al tema del dialogo interno sulla questione kosovara avviato dalle autorità serbe. (segue) (Seb)