Kosovo: attivato ufficialmente prefisso + 383

- E' stato ufficialmente attivato il prefisso internazionale per le chiamate in Kosovo + 383. Lo riferisce la stampa locale. L'ambasciatore Usa a Pristina Greg Delawie ha espresso oggi soddisfazione per il risultato, annunciato tramite Twitter che per chiamare la rappresentanza diplomatica di Washington nel paese balcanico è ora attivo il nuovo prefisso. "Guardiamo avanti per ulteriori progressi nel dialogo", ha aggiunto l'ambasciatore. Telekom Kosovo ha annunciato nei giorni scorsi l'imminente fine della validità nel paese dei prefissi telefonici della Serbia +381, di Monaco +377 e della Slovenia +386. Tali prefissi sono ora sostituiti dal prefisso internazionale assegnato ufficialmente a Pristina dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), ovvero + 383. (Kop)