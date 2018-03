Kosovo: fonti stampa, commissario Ue Avramopoulos presto in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue per le Politiche migratorie, gli Affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos, si recherà prossimamente in visita in Kosovo. Lo riferisce oggi il quotidiano "Zeri", secondo cui la missione di Avramopoulos è stata organizzata per invitare le autorità kosovare a raggiungere risultati concreti nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. In questo modo, il Kosovo potrebbe ottenere la liberalizzazione dei visti per i suoi cittadini nell'Ue, dopo gli importanti progressi già raggiunti la settimana scorsa con la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Avramopoulos nei giorni scorsi si è detto "molto felice" della prospettiva di poter siglare l'accordo per la liberalizzazione dei visti Ue per i cittadini del Kosovo. (Kop)