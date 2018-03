Serbia: fonti stampa, presidente Vucic convoca seduta Consiglio nazionale sicurezza su Kosovo

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato per domani una seduta del Consiglio di sicurezza nazionale della Serbia: lo riporta l'emittente "Rts", citando fonti riservate. Secondo l'emittente, uno dei temi al centro della seduta sarà l'attuale situazione in Kosovo. Nel frattempo le autorità di Pristina hanno rafforzato oggi la presenza di agenti di sicurezza al valico di Jarinje, al confine con la Serbia, in modo da impedire la visita del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Fonti citate dall'agenzia "Kosovapress" hanno riferito della presenza di circa 40 agenti della polizia kosovara al valico di Jarinje. "Ci sono diversi agenti di polizia. Ci sono veicoli aggiuntivi della polizia di confine del Kosovo e l'operazione è guidata da Mentor Shabani," ha affermato la fonte. (segue) (Seb)