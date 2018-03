Serbia-Kosovo: portavoce Ue, Belgrado e Pristina devono rispettare accordo su visite ufficiali, no a escalation

- Belgrado e Pristina devono rispettare l'accordo, raggiunto nel quadro del Dialogo facilitato dall'Ue, sulle rispettive visite ufficiali: lo sottolinea oggi a Bruxelles la portavoce Ue, Maja Kocijancic, dopo che le autorità kosovare hanno impedito ad alcuni alti funzionari serbi di entrare nel paese. "I disaccordi in connessione con questo accordo – ha aggiunto la portavoce – devono essere risolti attraverso il Dialogo, senza escalation di ogni genere". "Entrambe le parti sono rimangono impegnate nel quadro del Dialogo facilitato dall'Ue, come confermato lo scorso venerdì (23 marzo) all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini", ha ricordato Kocijancic. "Tutti i temi di mutuo interesse devono essere affrontati nel quadro del Dialogo – ha aggiunto Kocijancic – nello spirito di una continua normalizzazione delle relazioni. Il lavoro per una normalizzazione onnicomprensiva (delle relazioni) è in corso e i presidenti di entrambe le parti, attraverso la facilitazione dell'Alta rappresentante (Mogherini), hanno riconfermato il loro pieno impegno" in tal senso. (segue) (Beb)