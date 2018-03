Kosovo-Serbia: capo ufficio presidenziale di Pristina, pronti per Associazione comuni a maggioranza serba

- Il Kosovo avvierà a partire da oggi le azioni per creare l'Associazione dei comuni a maggioranza serba. E' quanto affermato da Bekim Collaku, consigliere presidenziale del capo dello Stato Hashim Thaci, come riportato dal quotidiano "Koha". Secondo Collaku, l'obiettivo finale è la piena attuazione degli accordi raggiunti tra Pristina e Belgrado a Bruxelles. "Il presidente ha detto che la squadra incaricata della gestione diventerà funzionale e che esperti internazionali si uniranno al team per aiutare a predisporre la bozza di statuto (dell'Associazione)", ha spiegato Collaku. Il portale d'informazione "Express" riferisce intanto che il governo di Pristina considera invece non prioritaria l'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. "I negoziati sulla formazione dell'Associazione dovrebbero iniziare con un consenso più ampio", ha dichiarato Avni Arifi, capo della delegazione kosovara nel dialogo con la Serbia mediato dall'Ue a Bruxelles. (Kop)