Serbia-Kosovo: direttore Ufficio governativo serbo Djuric arrestato a Mitrovica Nord (2)

- Secondo fonti dell'emittente serba "Rts", è possibile che Djuric dopo essere comparso davanti al giudice venga ora trasferito in Serbia centrale passando attraverso il comune di Merdare. Secondo quanto riportato in precedenza dalla stampa locale, le autorità di Pristina hanno rafforzato oggi la presenza di agenti di sicurezza al valico di Jarinje, al confine con la Serbia, in modo da impedire la visita programmata da parte del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo. Fonti citate dall'agenzia di stampa "Kosovapress" hanno riferito della presenza di circa 40 agenti della polizia kosovara al valico di Jarinje. (segue) (Seb)