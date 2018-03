Kosovo-Serbia: necessità nuova fase dialogo e accordo sui comuni, temi al centro dell'incontro tra Mogherini, Vucic e Thaci

- Le prospettive per una nuova fase di dialogo tra Serbia e Kosovo, agevolato dall'Unione europea, e i preparativi per un accordo generale sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Questi i temi al centro dell'incontro di ieri tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Secondo quanto riportato dai media kosovari, nel corso dell'incontro sono stati esaminati i progressi compiuti nell'attuazione degli accordi precedenti, alla luce delle recenti sessioni di lavoro svoltesi a Bruxelles. L'alto rappresentante ha sottolineato l'importanza della piena attuazione di tutti gli accordi esistenti e rimarcato l'urgente necessità dell'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel Kosovo, degli accordi sull'energia e sul ponte di Mitrovica. L'alto rappresentante per la politica estera Ue ha sottolineato il costante impegno di entrambi i presidenti per la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia e ha ricordato che i progressi compiuti nei loro programmi di integrazione dell'Ue sono strettamente collegati ai progressi nel dialogo. (segue) (Kop)