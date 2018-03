Kosovo-Grecia: ministro Esteri Pacolli, Atene riconosca nostra sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha fatto appello oggi alla Grecia, in occasione delle celebrazioni di Atene per la sua indipendenza, ha riconoscere la sovranità del Kosovo. Secondo Pacolli, la Grecia non avrebbe alcun motivo per non risconoscere il Kosovo, dal momento che lo stato ellenico ha assistito a tutti gli sviluppi politici di Pristina. "Invito le istituzioni di questo paese a riflettere ancora una volta e a riconoscere la Repubblica del Kosovo come uno stato indipendente e sovrano. La Grecia non ha motivo di non riconoscere il Kosovo ed è stata testimone di tutti i suoi sviluppi politici", ha scritto Pacolli sul proprio profilo Facebook sottolineando che dalla "storia non si torna indietro e la Grecia dovrebbe fare il primo passo per il riconoscimento", ha aggiunto. "Oggi la Grecia celebra il 197mo anniversario dell'indipendenza - ha proseguito Pacolli -, rivolgo al popolo ellenico e ai rappresentanti delle istituzioni le più sincere congratulazioni per maggiore prosperità e sviluppo" chiarendo che i due paesi hanno "valori comuni e un chiaro orientamento euro-atlantico". La Grecia è insieme a Spagna, Slovacchia, Romania, e Cipro uno dei cinque paesi dell'Ue che ancora non riconosce l'indipendenza del Kosovo.(Kop)