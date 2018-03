Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, regime dei visti Ue sarà rimosso entro 2018 (2)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha ringraziato nei giorni scorsi "gli amici dall'Unione europea e dagli Stati Uniti per il sostegno" e anche "la leadership politica montenegrina per aver lavorato con noi", in seguito alla ratifica del trattato. "Vorrei ribadire che la partnership con il popolo e la leadership del Montenegro, nostro alleato e partner strategico, è stata decisiva per permettere il voto oggi", ha dichiarato Thaci precisando che tale contributo è stato fondamentale "sia quando abbiamo siglato il Trattato nel 2015 che per l'intesa con Podgorica di alcune settimane fa". "Il voto sulla demarcazione dei confini è la condizione finale, per quanto ingiusta possa apparire, per i cittadini del Kosovo di viaggiare liberamente in Europa. Ora la palla passa alla Commissione europea per lavorare con noi e effettuare i passi necessari in modo che i bambini kosovari possano rompere le catene di decenni di isolamento". (segue) (Kop)