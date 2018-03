Australia-Italia: Stefano Gatti nuovo ambasciatore a Canberra

- La Farnesina rende noto, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina di Stefano Gatti come nuovo ambasciatore d’Italia a Canberra. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Nato a Novara nel 1963 e laureato all’Università Sapienza a Roma in Scienze politiche nel 1988, Stefano Gatti intraprende una carriera negli affari internazionali che proseguirà sia nel settore pubblico che nel privato. Entra in carriera diplomatica nel 1990. Dal 1994 al 2000 presta servizio all’ambasciata di New Delhi e alla rappresentanza permanente d’Italia presso la Nato in Bruxelles durante le operazioni militari in Kosovo. Dal 2001 al 206 è consigliere diplomatico e capo dell’ufficio Affari internazionali al ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, occupandosi fra l’altro di e-government e governance internazionale di Internet. Tra il 2006 e il 2009 è a New York parte del team responsabile per la membership italiana in Consiglio di Sicurezza nel 2006/2007. Nel 2007 viene incaricato della preparazione, presentazione e discussione della prima Risoluzione sulla moratoria per la pena di morte promossa dall’Italia e approvata nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. Ha guidato anche la delegazione italiana alla discussione e approvazione della prima Convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità. (segue) (Com)