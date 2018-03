Serbia: fonti stampa, presidente Vucic convoca seduta Consiglio nazionale sicurezza su Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Djuric, insieme a Nikola Selakovic, segretario generale del presidente serbo Vucic, avrebbe dovuto prendere parte a Mitrovica ad una conferenza sulla situazione dei serbi in Kosovo. Il ministero degli Esteri di Pristina non ha tuttavia autorizzato la visita dell'esponente del governo di Belgrado. Secondo quanto affermato da un consigliere del ministro degli Esteri kosovaro al quotidiano "Epoka", il ministero di Pristina non ha inoltre autorizzato una visita programmata per oggi in Kosovo da parte del ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin. In base alle spiegazioni fornite dal consigliere di Pristina, prima di recarsi in visita in Kosovo, il ministro della Difesa serbo dovrebbe distanziarsi "dai criminali che hanno commesso crimini di guerra" nel corso del conflitto degli anni Novanta. "La richiesta di visita da parte dei ministri della Difesa e dell'Interno serbi saranno respinte", ha detto il consigliere precisando che la motivazione è da ritrovare nei loro legami con persone che hanno commesso crimini di guerra nei Balcani. (segue) (Seb)