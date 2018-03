Serbia: fonti stampa, presidente Vucic convoca seduta Consiglio nazionale sicurezza su Kosovo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu ha dichiarato di sostenere il proseguimento del dialogo fra Belgrado e Pristina. Guterres ha inoltre sottolineato la necessità di risolvere il problema del ritorno dei rifugiati dai tempi del conflitto. Tutte le questioni aperte, ha concluso, vanno risolte in modo pacifico. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal quotidiano "Blic", citando fonti riservate, il presidente serbo si sarebbe già incontrato nello scorso periodo con "persone dell'Onu e dell'amministrazione Usa" per chiedere aiuto nella risoluzione della questione kosovara. Nelle scorse settimane - durante una visita nei Balcani del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia Wess Mitchell - il presidente serbo Vucic ha dichiarato che la Serbia è pronta a raggiungere un compromesso sulla questione del Kosovo, ma non accetterà nessuna "umiliazione". (segue) (Seb)