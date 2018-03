I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, riconoscimento reciproco impossibile con nuovi negoziati - Il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia non potrà basarsi su nuovi negoziati in quanto "non è rimasto niente da dare". Lo ha detto oggi il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, parlando in una cerimonia per la commemorazione delle vittime di Krushe e Madhe. "La pace viene raggiunta tramite il riconoscimento del dolore dell'altro. Siamo interessati alla pace, ma non sappiamo cosa altro dare per la libertà, più di quanto abbiamo già dato", ha detto Haradinaj come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo il premier, il Kosovo "è realmente interessato alla pace, ma il riconoscimento reciproco non può essere raggiunto con nuove contrattazioni, in quanto non è rimasto niente da dare". "E' arrivato il momento di andare avanti, ma non dimenticando, in quanto la mancanza di memoria è dannosa", ha concluso Haradinaj. (segue) (Res)