Kosovo-Serbia: presidente Thaci annuncia commissione per stesura statuto su Associazione comuni a maggioranza serba

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha annunciato che promuoverà l'istituzione di una commissione dedicata alla stesura dello statuto valido per l'accordo di Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Thaci ha dichiarato che provvederà a breve a costituire questo gruppo dirigente, dopo l'incontro nella serata di ieri con l'omolgo serbo Aleksandar Vucic sotto la mediazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, a Bruxelles. Il presidente kosovaro ha anche sottolineato di aspettarsi un accordo definitivo per la normalizzazione delle relazioni con la Serbia entro quest'anno. (Kop)