Speciale difesa: Kosovo, incontro dei cappellani militari della missione Kfor

- Si è svolto di recente, presso la sede del Multinational Battle Group West (MNBG-W) nella base denominata “Villaggio Italia” il “Kfor Chaplains meeting” con lo scopo di promuovere lo scambio ecumenico ed interconfessionale tra i contingenti multinazionali di Kfor. Lo riferisce un comunicato stampa. Il cappellano militare del contingente italiano, don Fausto Amantea, ha accolto i partecipanti presso la Chiesa di San Francesco nella base italiana di Pec/Peje dove si è tenuto un momento di preghiera comune in cui è stata inoltre ricordata l’opera di Papa Giovanni XXIII, patrono dell’Esercito italiano. Il comandante del Multinational Battle Group West, colonnello Ettore Gagliardi ha salutato i cappellani militari intervenuti, evidenziando la centralità del ruolo dell’assistente spirituale a favore dei soldati di tutte le Forze armate e per la promozione della Pace. Il meeting si è poi concluso con una visita di tutti i partecipanti al Monastero di Decane.Dallo scorso 6 settembre 2013 il nostro Paese ha assunto il comando dell’intera missione Kfor e il generale di divisione dell’Esercito Salvatore Cuoci è l’attuale Comandante, alle cui dipendenze operano 30 nazioni delle quali 22 appartenenti alla Nato ed 8 partner. Le forze che dal primo marzo 2011 compongono la Kosovo Force (Kfor) permanentemente schierate in Kosovo sono: due Multinational Battle Group (di cui uno a comando italiano), un reggimento Carabinieri Msu (composto esclusivamente da militari dell’Arma dei Carabinieri), un Reggimento con funzioni di Riserva Tattica (multinazionale), nr. 3 unità multinazionali denominate Jrd (Joint Regional Detachment) di cui uno a leadership italiana. Il MNBG-W a guida italiana, su base 185mo reggimento artiglieria paracadutisti Folgore dell’Esercito italiano, assicura la libertà di movimento dei cittadini del Kosovo garantendo un ambiente sicuro e protetto nel rispetto del pluralismo delle etnie e delle confessioni religiose presenti sul territorio balcanico, così come stabilito dalla Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244. (Com)