I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: premier Brnabic, Belgrado non riconoscerà Stati nel proprio territorio - La Serbia è pronta a risolvere il problema del Kosovo "in maniera matura e responsabile" ma non riconoscerà degli Stati che si trovano all'interno del proprio territorio: lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riporta oggi l'emittente "Rts". I contrasti fra la parte serba e albanese non si potranno risolvere, ha aggiunto, se ad una parte verrà fornito sostegno per ogni richiesta, per quanto possa (tale richiesta) essere irragionevole, mentre ci si aspetterà che l'altra parte "abbassi la testa" e accetti qualunque soluzione imposta. "La soluzione deve prendere in considerazione le posizioni di entrambe le popolazioni", ha ancora osservato aprendo stamane la conferenza a Belgrado dal titolo "Kosovo: Sui generis o precedente nelle relazioni internazionali". La premier ha infine detto che il progetto chiamato "Repubblica del Kosovo"è stato ed è tuttora condannato all'insuccesso. "Siccome la situazione attuale è insostenibile, è indispensabile cercarne una nuova, forse del tutto unica al fine di portare in questa parte di Europa una stabilità e una pace durature", ha dichiarato la premier. (Res)