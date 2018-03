Difesa: Kosovo, incontro dei cappellani militari della missione Kfor

- Si è svolto di recente, presso la sede del Multinational Battle Group West (MNBG-W) nella base denominata “Villaggio Italia” il “Kfor Chaplains meeting” con lo scopo di promuovere lo scambio ecumenico ed interconfessionale tra i contingenti multinazionali di Kfor. Lo riferisce un comunicato stampa. Il cappellano militare del contingente italiano, don Fausto Amantea, ha accolto i partecipanti presso la Chiesa di San Francesco nella base italiana di Pec/Peje dove si è tenuto un momento di preghiera comune in cui è stata inoltre ricordata l’opera di Papa Giovanni XXIII, patrono dell’Esercito italiano. Il comandante del Multinational Battle Group West, colonnello Ettore Gagliardi ha salutato i cappellani militari intervenuti, evidenziando la centralità del ruolo dell’assistente spirituale a favore dei soldati di tutte le Forze armate e per la promozione della Pace. Il meeting si è poi concluso con una visita di tutti i partecipanti al Monastero di Decane. (segue) (Com)