Kosovo: commissario Ue Hahn incontra presidente Thaci a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue per l'Allargamento e la politica europea di vicinato, Johannes Hahn, ha incontrato oggi a Bruxelles il presidente del Kosovo, Hashim Thaci. Lo rende noto Hahn sul suo profilo Twitter, sottolineando che la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro "è una conquista cruciale" per il paese. "Il presidente (Thaci) – ha scritto Hahn – ha confermato lo sforzo continuo del Kosovo nella lotta contro il crimine organizzato. Questo è il modo migliore e più rapido per la liberalizzazione dei visti" per i cittadini del paese.(Beb)