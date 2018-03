I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: previsto per oggi a Bruxelles incontro tra presidenti Thaci e Vucic - E' in programma per oggi pomeriggio a Bruxelles un incontro tra i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. "Il presidente kosovaro l'omologo serbo discuteranno sulle strategie per raggiungere un accordo definitivo sulla riconciliazione fra i due paesi", ha detto ieri Bekim Collaku, capo gabinetto dell'ufficio del presidente Thaci parlando al quotidiano "Epoka e Re". "Non posso certo calcolare le probabilità di riuscita dell'accordo, non funzionano così i negoziati. Tuttavia, sono convinto che il dialogo sia l'unica via da seguire per la normalizzazione dei rapporti fra Kosovo e Serbia", ha affermato Collaku. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, l'incontro sarà mediato dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. Il colloquio tra i due capi dello Stato si svolge dopo la ripresa nei giorni scorsi del dialogo tra Pristina e Belgrado, mediato dall'Ue a Bruxelles. (Res)