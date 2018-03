Serbia: ministro Esteri Dacic, colloqui odierni Belgrado-Pristina non daranno "risultati spettacolari" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha poi riferito di avere detto, nel corso dei colloqui avuti, che "hanno aperto un vaso di Pandora nel 2008 mancando di onorare la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite". E' in programma per oggi pomeriggio a Bruxelles un incontro tra i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. "Il presidente kosovaro l'omologo serbo discuteranno sulle strategie per raggiungere un accordo definitivo sulla riconciliazione fra i due paesi", ha detto ieri Bekim Collaku, capo gabinetto dell'ufficio del presidente Thaci parlando al quotidiano "Epoka e Re". "Non posso certo calcolare le probabilità di riuscita dell'accordo, non funzionano così i negoziati. Tuttavia, sono convinto che il dialogo sia l'unica via da seguire per la normalizzazione dei rapporti fra Kosovo e Serbia", ha affermato Collaku. (segue) (Seb)