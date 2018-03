Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, regime dei visti Ue sarà rimosso entro 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini kosovari potranno viaggare senza visti in Unione europea entro il 2018. Lo ha affermato il ministro per l'Integrazione europea kosovaro, Dhurata Hoxha, in un'intervista all'emittente "Rtv21". "Siamo ottimisti sul fatto che i cittadini del Kosovo potranno circolare liberamente senza visti entro il 2018", ha spiegato Hoxha che ha sottolineato come la sfida per il paese adesso è ottenere risultati tangibili nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. "Le istituzioni difendono lo stato di diritto del Kosovo al fine di soddisfare gli ultimi criteri restanti per la liberalizzazione dei visti Ue", ha aggiunto il ministro. Lo scorso 21 marzo il parlamento del Kosovo ha ratificato l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, uno dei due restanti criteri per la liberalizzazione dei visti. Dopo la ratifica, il governo kosovaro si è detto ottimista sulla prossima libera circolazione dei cittadini kosovari nello spazio Schengen. (segue) (Kop)