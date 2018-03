I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: imam della moschea di Pristina assolto da accuse di incitamento al terrorismo - L'imam della grande moschea di Pristina Shefqet Krasniqi è stato assolto oggi dalle accuse di aver aiutato alcuni giovani kosovari ad unirsi ai militanti dello Stato islamico in Siria e Iraq. E' quanto disposto oggi in base alla sentenza di un Tribunale kosovaro, dopo l'arresto dell'imam nel 2014. Krasniqi è stato assolto dalle accuse di incitamento al terrorismo ed evasione fiscale. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, dal 2012 circa 300 cittadini kosovari hanno lasciato il paese balcanico per unirsi allo Stato islamico nei teatri di guerra di Siria e Iraq. Circa 70 combattenti kosovari sarebbero rimasti uccisi, mentre molti altri sarebbero ancora in Medio Oriente. Nel 2015 il Kosovo ha adottato una legge in base alla quale il reclutamento di foreign fighters è punibile con pene detentive per un periodo fino a 15 anni. (segue) (Res)