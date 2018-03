Serbia: premier Brnabic, Belgrado non riconoscerà Stati nel proprio territorio (4)

- Secondo quanto dichiarato successivamente dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, la squadra di Pristina non ha voluto affrontare nell'ultima tappa di dialogo il tema della formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Djuric ha precisato all'emittente "Rts" che la squadra negoziale serba ha insistito per affrontare il tema della formazione di una comunità di municipi a maggioranza serba, come previsto dall'Accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina. Nelle stesse ore il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto "non soddisfatto" dei colloqui avuti recentemente con alcuni rappresentanti dei paesi occidentali sulla questione del Kosovo. Secondo quanto dichiarato da Vucic all'emittente "Rts", "le potenze occidentali sembrano mantenere con fermezza la posizione di un Kosovo indipendente". (segue) (Seb)