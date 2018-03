I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: ministro Esteri Dacic, colloqui odierni Belgrado-Pristina non daranno "risultati spettacolari" - Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha detto di non aspettarsi che emerga "niente di spettacolare" dall'incontro odierno a Bruxelles fra i capi di Stato di Belgrado e Pristina. In una dichiarazione per l'emittente "Rts", Dacic ha osservato di poter confermare, a nome suo e del presidente Aleksandar Vucic, nonché del governo serbo, che la Serbia non accetterà mai l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. "Non mi aspetto niente di spettacolare dai colloqui odierni, dopo tutto quello che ha detto Vucic", ha concluso il ministro. (segue) (Res)