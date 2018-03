Serbia: ministro Interno Stefanovic, annullata partita qualificazione pallamano con "falso stato del Kosovo"

- Il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, ha annunciato l'annullamento della partita di qualificazione di pallamano nella categoria junior fra le squadre della Serbia e del Kosovo. La partita, che si doveva giocare oggi a Belgrado, è stata annullata secondo Stefanovic dopo alcune consultazioni con il ministro dello Sport, Vanja Udovicic. Il ministro ha precisato di avere voluto in questo modo evitare dei possibili disordini e degli scontri fra la polizia e i tifosi. "Avremmo potuto organizzare questa partita? Certo. Ma a quale prezzo? A prezzo di scontri fra la nostra popolazione e la polizia, per cose in cui non crediamo, contrarie ai nostri interessi. Per questo non siamo disposti a vedere la polizia che colpisce persone al fine di tenere una partita contraria alle nostre posizioni", ha detto Stefanovic (Seb)