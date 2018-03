Serbia: ministro Esteri Dacic, colloqui odierni Belgrado-Pristina non daranno "risultati spettacolari" (4)

- Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, l'incontro sarà mediato dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. Il colloquio tra i due capi di stato si svolge dopo la ripresa nei giorni scorsi del dialogo tecnico tra Pristina e Belgrado, mediato dall'Ue a Bruxelles. Non è stato raggiunto nessun ulteriore progresso nell'incontro, secondo quanto ha reso noto la portavoce Ue Maja Kocijancic. Al centro è stato il tema dell'attuazione degli accordi raggiunti dalle due parti fino ad ora nel quadro del dialogo mediato dall'Ue, in particolare l'accordo sull'associazione delle municipalità a maggioranza serba, sull'energia, sul ponte di Mitrovica, sulla gestione integrata dei valichi (Ibm) e sulla libertà di movimento. "Mentre le discussioni sono state approfondite – ha affermato Kocijancic – non sono stati raggiunti ulteriori progressi. L'Ue invita entrambe le parti a intensificare gli sforzi sul lavoro di attuazione (degli accordi), ricordando che i progressi per la normalizzazione delle relazioni è un elemento chiave per il rispettivo percorso europeo" di Belgrado e Pristina. Secondo quanto dichiarato successivamente dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, la squadra di Pristina non ha voluto affrontare nell'ultima tappa di dialogo il tema della formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo (Seb)