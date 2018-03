Kosovo: ministro Esteri Pacolli, adesione Pristina all'Onu è unica via percorribile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha risposto alle critiche dei media serbi su una nuova proposta che garantirebbe al Kosovo lo status di membro osservatore presso le Nazioni Unite e con l'occasione ha ribadito la volontà del Kosovo di far parte dell'organizzazione. "Ho notato che i media serbi continuano a diffondere la propaganda da cortile del governo di Belgrado, purtroppo anche attraverso la stampa e le televisioni kosovare", ha detto Pacolli. "I serbi - ha proseguito - sanno benissimo che è in corso la procedura per l'adesione di Pristina all'Onu e che, visto l'alto numero di riconoscimenti ricevuti, non avremo problemi ad ottenere lo status si spera entro quest'anno". Il vicepremier ha poi aggiunto che la piena adesione di Pristina alle Nazioni Unite e il riconoscimento da parte della Serbia si prospettano come l'unica soluzione sostenibile non solo per il Kosovo, ma per l'intera regione balcanica, per l'Ue e la comunità internazionale. (Kop)