Kosovo: rappresentanza Ue a Pristina, ora concentrarsi su lotta alla corruzione

- La lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata è la prossima sfida che deve affrontare il Kosovo. Lo sottolinea il capo della rappresentanza dell'Unione europea a Pristina, Natalia Apostolova, commentando la ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro votata nel parlamento di Pristina secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". "Ci aspettiamo che tutte le parti continuino a lavorare duramente per adempiere i criteri rimanenti per la liberalizzazione dei visti e per l'avanzamento delle prospettive europee", si legge in una dichiarazione diffusa dalla rappresentanza Ue. Secondo Apostolova, la ratifica dell'accordo ieri sera è "un esempio concreto della dedizione del Kosovo alle relazioni di buon vicinato. E significa anche - ha aggiunto - che uno dei due criteri rimanenti per la liberalizzazione dei visti è stato rispettato".(Kop)