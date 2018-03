Kosovo: ratifica accordo confini con Montenegro apre a liberalizzazione visti Ue entro fine 2018 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro da parte del parlamento di Pristina "sosterrà fortemente il percorso di adesione del Kosovo nell'Unione europea". E' quanto affermato dall'ex ministro degli Esteri kosovaro, Petrit Selimi, in una dichiarazione rilasciata ad "Agenzia Nova". "Il parlamento del Kosovo ha ratificato l'accordo sui confini con il Montenegro con la maggioranza di due terzi dei deputati, compreso il principale partito di opposizione dell'ex presidente Ibrahim Rugova (Lega democratica del Kosovo, Ldk)", ha evidenziato Selimi aggiungendo che "le azioni violente del movimento nazionalista Vetevendosje sono un problema interno del Kosovo, ma non avranno un effetto sulle relazioni del paese con il Montenegro che invece sono eccellenti e molto forti". Come ricordato dall'ex ministro, che attualmente dirige la Millennium Foundation Kosovo, "la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro era l'ultima condizione posta dall'Ue per la liberalizzazione dei visti. L'Ue - ha osservato - ha liberalizzato i visti per l'intera Europa orientale, persino paesi come la Colombia o il Venezuela hanno ottenuto tale sviluppo. Ora anche i bambini del Kosovo saranno in grado di viaggiare entro la fine di quest'anno". (segue) (Kop)