Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo su tappa dialogo, Pristina non ha voluto discutere di comunità municipi serbi

- La squadra di Pristina non ha voluto affrontare nell'ultima tappa di dialogo con Belgrado la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo: lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, che ha guidato la delegazione serba nella tappa di dialogo tecnico Belgrado-Pristina conclusa oggi a Bruxelles. Djuric ha precisato all'emittente "Rts" che la squadra negoziale serba ha insistito per affrontare il tema della formazione di una comunità di municipi a maggioranza serba, come previsto dall'Accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina. (segue) (Seb)