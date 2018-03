Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo su tappa dialogo, Pristina non ha voluto discutere di comunità municipi serbi (2)

- Secondo quanto dichiarato in precedenza dalla portavoce Ue Maja Kocijancic, non è stato raggiunto nessun ulteriore progresso nella tappa conclusa oggi a Bruxelles. Al centro è stato il tema dell'attuazione degli accordi raggiunti dalle due parti fino ad ora nel quadro del dialogo mediato dall'Ue, in particolare l'accordo sulla comunità delle municipalità a maggioranza serba, sull'energia, sul ponte di Mitrovica, sulla gestione integrata dei valichi (Ibm) e sulla libertà di movimento. "Mentre le discussioni sono state approfondite – ha affermato Kocijancic – non sono stati raggiunti ulteriori progressi. L'Ue invita entrambe le parti a intensificare gli sforzi sul lavoro di attuazione (degli accordi), ricordando che i progressi per la normalizzazione delle relazioni è un elemento chiave per il rispettivo percorso europeo" di Belgrado e Pristina. (Seb)