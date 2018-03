Kosovo: presidente parlamento Veseli, liberalizzazione dei visti Ue a metà dicembre

- Il Kosovo otterrà la liberalizzazione dei visti da parte dell'Unione europea intorno alla metà del prossimo dicembre. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento, in un'intervista all'emittente televisiva di Pristina "T7" dopo che l'assemblea legislativa ha ratificato l'accordo sulla demarcazione del confine con il Montenegro. Veseli, leader del Partito democratico kosovaro (Pdk), si è detto "molto fiducioso, penso che intorno alla metà di dicembre Bruxelles concederà la possibilità per i kosovari di spostarsi nel territorio Ue senza necessità di visto". Il parlamento del Kosovo, dopo le diverse interruzioni a causa del lancio di lacrimogeni di alcuni esponenti dell'opposizione, ha approvato oggi la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. L'accordo è stato votato con 80 voti a favore, il minimo necessario per ottenere il quorum dei due terzi, mentre sono 11 i parlamentari che si sono espressi in maniera contraria. La ratifica dell'accordo era l'ultima condizione necessaria per ottenere l'abolizione dei visti d'ingresso per cittadini kosovari nei paesi dell'Ue. (Kop)