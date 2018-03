Kosovo-Serbia: capo gabinetto presidenziale di Pristina, Thaci e Vucic discuteranno strategie per riconciliazione

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci e l'omologo serbo Aleksander Vucic discuteranno prossimamente sulle strategie per raggiungere un accordo definitivo sulla riconciliazione fra i due paesi. Lo ha detto Bekim Collaku, capo gabinetto dell'ufficio del presidente Thaci parlando al quotidiano "Epoka e Re". "Non posso certo calcolare le probabilità di riuscita dell'accordo, non funzionano così i negoziati. Tuttavia, sono convinto che il dialogo sia l'unica via da seguire per la normalizzazione dei rapporti fra Kosovo e Serbia", ha affermato Collaku. Alla richiesta di commentare l'opposizione di alcune forze politiche al fatto che a condurre i negoziati con Belgrado sia il presidente Thaci, Collaku ha rimarcato che tale ruolo non è in discussione. (Kop)