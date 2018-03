I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: terzo lancio di gas lacrimogeni in parlamento - Un terzo lancio di gas lacrimogeni è avvenuto in queste ore nel parlamento di Pristina, mentre si tentava di riprendere le operazioni di voto per la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. La stampa locale riferisce intanto che alcuni deputati potrebbero non essere più in grado di rimanere in aula per il voto a causa delle loro condizioni di salute, peggiorate proprio in seguito al nuovo lancio di gas lacrimogeni. Secondo quanto spiegato dal presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli, cinque deputati del Movimento Vetevendosje sono stati espulsi dal parlamento di Pristina in relazione all'episodio. Veseli ha auspicato che si possa comunque procedere con la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro, nonostante l'ostruzionismo violento di alcuni rappresentanti del partito d'opposizione kosovaro. "Non danneggiate la vita dei vostri concittadini", ha affermato Veseli definendo gli autori del lancio di lacrimogeni "traditori, che non amano il Kosovo". (segue) (Res)