Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Presevo non sarà mai parte del territorio di Pristina

- Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha dichiarato che "Presevo, Medvedja o Nis non saranno mai parte del Kosovo". Djuric ha così replicato in una nota alle dichiarazioni del presidente del parlamento kosovaro Kadri Veselj su un'ipotetica annessione dei territori situati nella parte meridionale della Serbia. "Il Kosovo non sarà mai uno stato, e Presevo, Medvedja o Nis non saranno mai parte della cosiddetta 'Repubblica del Kosovo'. Pristina invece è e resterà parte della Serbia", ha dichiarato Djuric. Secondo l'emittente "Tv T7", Veseli ha detto che Pristina è pronta a "prendersi Presevo e Medvedja" se la Serbia dovesse accettarlo. "Non c'è niente al mondo che desidererei di più. Noi accetteremmo un accordo bilaterale, se la Serbia lo accetta, ma noi non abbiamo niente da dare. L'apertura dei confini nei Balcani significa sempre guerra, e voglio dire con chiarezza: non esiste nessun'altra possibilità di modifica dei confini". Veseli ha ricordato che oggi "non siamo in un tempo di conflitti ma di dialogo", precisando infine che in nessuna riunione con rappresentanti internazionali è mai stata menzionata l'ipotesi di uno scambio di territori.(Seb)