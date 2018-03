Kosovo: ambasciatore Lama a "Nova", liberalizzazione visti nell'Ue decisiva per fine isolamento

- La ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro da parte dell'Assemblea nazionale di Pristina "spero possa mettere fine all'isolamento dei cittadini kosovari che vogliono viaggiare nei paesi dell'Unione europea". Lo afferma l'ambasciatore del Kosovo in Italia, Alma Lama, in una dichiarazione ad "Agenzia Nova" per commentare l'avvenuta ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro votata ieri sera dal parlamento di Pristina con il sostegno di 80 deputati. Come sottolinea l'ambasciatore kosovaro a Roma, "la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro è una delle condizioni poste dalla Commissione europea per la liberalizzazione dei visti. Il Kosovo - afferma - ha ora adempiuto oltre 100 delle condizioni poste dall'Ue, ovvero più di ogni altro paese della regione balcanica". Alma Lama precisa che "la demarcazione di per sé non ha a che fare direttamente con la liberalizzazione dei visti ma, ora che è stata approvata, spero possa servire per porre fine all'isolamento dei cittadini del Kosovo che vogliono viaggiare nei paesi dell'Ue". (segue) (Pav)