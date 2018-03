Kosovo: ambasciatore Lama a "Nova", liberalizzazione visti nell'Ue decisiva per fine isolamento (2)

- "Abbiamo giovani che vogliono studiare all'estero, imprenditori che vogliono viaggiare per fare affari, persone che vogliono recarsi in visita ai parenti, ma non possono per via della necessità di ottenere i visti", spiega l'ambasciatore del Kosovo in Italia. "La liberalizzazione dei visti sarà un passo positivo per avvicinarci all'Europa, ma il processo di integrazione è un altro e dobbiamo dare adempimento agli standard per questo risultato e anche raggiungere il consenso tra gli Stati membri dell'Ue", dichiara Alma Lama aggiungendo: "E' molto importante che i cinque paesi dell'Ue che ancora non riconoscono il Kosovo (Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna) cambino posizione e aiutino non solamente in Kosovo ma anche l'intera regione dei Balcani ad andare avanti". (Pav)