Kosovo: ex ministro Esteri Selimi a "Nova", entro fine anno liberalizzazione visti nell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Selimi, "considerando anche i grandi problemi sui confini in tutta l'ex Jugoslavia, questo voto da parte del parlamento di Pristina dimostra che il Kosovo è un partner responsabile e credibile per creare condizioni positive nell'intera regione dei Balcani". "La Commissione Ue ha fatto alcune promesse sulla base di oltre 100 condizioni poste per il Kosovo, ovvero più di ogni altro paese al mondo. Ora il Kosovo ha adempiuto a tutte le condizioni e la responsabilità spetta all'Ue per rispondere ai cittadini del Kosovo che sono stati isolati per decenni", afferma Selimi. "La Serbia non sopporta il fatto che il Kosovo e il Montenegro abbiano raggiunto un accordo per la demarcazione dei confini come due paesi sovrani. I deputati serbi nel parlamento del Kosovo sono stati messi sotto pressione per votare contro l'accordo. Ciò è spiacevole ma penso che i paesi dell'Ue sono stati chiari verso Belgrado: la Serbia deve raggiungere un accordo per demarcare i confini con il Kosovo al fine di unirsi alla famiglia europea a Bruxelles". (Pav)