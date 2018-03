Serbia: presidente Vucic, non soddisfatto dei colloqui su Kosovo con attori internazionali

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto "non soddisfatto" dei colloqui avuti recentemente con alcuni rappresentanti dei paesi occidentali sulla questione del Kosovo. Secondo quanto dichiarato da Vucic all'emittente "Rts", "le potenze occidentali sembrano mantenere con fermezza la posizione di un Kosovo indipendente". Riguardo ai colloqui avuti ieri a New York presso la sede delle Nazioni Unite, Vucic ha detto di essere soddisfatto degli sforzi della parte serba, ma non dei risultati. "Dopo tre giorni di difficili incontri, dei quali non posso molto parlare, la mia conclusione è che per preparare una piattaforma per i cittadini ho bisogno del sostegno della comunità internazionale. E' stata una delusione per me, abbiamo capito il messaggio, spetta a noi continuare adesso il lavoro", ha osservato ancora Vucic. Il capo dello stato ha poi riferito di avere detto, nel corso dei colloqui avuti, che "hanno aperto un vaso di Pandora nel 2008 mancando di onorare la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite". (segue) (Seb)