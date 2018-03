I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: ambasciata Usa, ratifica accordo confini Montenegro conferma "posto in Europa" - La ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro conferma che il posto di Pristina è in Europa. E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa dall'ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo, dopo la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini avvenuta ieri sera nel parlamento di Pristina con il voto favorevole di 80 deputati. "Ogni parlamentare che ha votato per la ratifica di questo accordo può essere fiero di sapere di aver fatto la cosa giusta e una scelta coraggiosa per il bene del vostro paese", afferma l'ambasciata Usa. Secondo la rappresentanza di Washington a Pristina, "ora l'attenzione del governo del Kosovo deve rivolgersi alle altre priorità in agenda che faranno avanzare il paese sullo Stato di diritto, sullo sviluppo economico e sulle aspirazioni euro-atlantiche. L'ambasciata e gli Stati Uniti - prosegue la nota - continueranno a sostenere gli sforzi dei cittadini del Kosovo per raggiungere la piena integrazione della nazione nella famiglia europea". (Res)