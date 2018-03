Kosovo: oggi alle 11 parlamento vota su ratifica accordo confini con Montenegro (2)

- Ancora non è certo il raggiungimento dei numeri (80 deputati) necessari in aula per l'approvazione dell'accordo, anche se lo stesso premier ha sottolineato ieri che senza tale certezza non avrebbero deciso di organizzare la sessione parlamentare per il voto di ratifica. "Sono stati raggiunti i numeri per la ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro", ha annunciato nei giorni scorsi il vice leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Pal Lekaj, parlando al portale d'informazione "Indeksonline". "Abbiamo detto che la sessione parlamentare sarà convocata quando saranno raggiunti i numeri per la ratifica dell'accordo", ha ricordato Lekaj sostenendo che le trattative hanno raggiunto l'esito sperato. (segue) (Kop)