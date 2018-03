Serbia-Kosovo: nessun ulteriore progresso raggiunto in incontro capi negoziatori a Bruxelles

- Non è stato raggiunto nessun ulteriore progresso nell'incontro tra i capi negoziatori della Serbia e del Kosovo, rispettivamente Marko Djuric e Avni Arifi, che insieme alle loro squadre negoziali si sono riuniti a Bruxelles dallo scorso 19 marzo a oggi. Lo rende noto la portavoce Ue Maja Kocijancic. Tema degli incontri è stata l'attuazione dei vari accordi raggiunti dalle due parti nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue, in particolare l'accordo sull'associazione delle municipalità a maggioranza serba, sull'energia, sul ponte di Mitrovica, sulla gestione integrata dei valichi (Ibm) e sulla libertà di movimento. "Mentre le discussioni sono state approfondite – ha affermato Kocijancic – non sono stati raggiunti ulteriori progressi. L'Ue invita entrambe le parti a intensificare gli sforzi sul lavoro di attuazione (degli accordi), ricordando che i progressi per la normalizzazione delle relazioni è un elemento chiave per il rispettivo percorso europeo" di Belgrado e Pristina. (Beb)