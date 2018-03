Kosovo: opposizione lancia gas lacrimogeni in parlamento, interrotta sessione su accordo confini Montenegro

- I deputati del partito di opposizione Movimento Vetevendosje hanno lanciato oggi gas lacrimogeni nel parlamento di Pristina, nel tentativo di ostruire le operazioni di voto per la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui i deputati sono stati costretti a lasciare l'aula e il presidente del parlamento Kadri Veseli ha proposto una pausa di alcuni minuti. Il Movimento Vetevendosje è contrario alla ratifica in quanto sostiene che con l'attuale versione dell'accordo il Kosovo perderebbe territorio nei confronti del Montenegro. La riunione odierna è stata indetta ieri sera da Veseli, in quanto dopo nove ore di discussione in aula a Pristina non era stato possibile procedere con il voto: la riunione di ieri iniziata alla presenza di 85 deputati si era conclusa con 69 parlamentari presenti. Per approvare la ratifica dell'accordo è necessario il sostegno di almeno 80 deputati. (Kop)