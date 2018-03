Kosovo: commissario Ue Hahn condanna lancio di gas lacrimogeno in Parlamento e invita a votare accordo demarcazione

- Il commissario Ue per l'Allargamento, Johannes Hahn, ha condannato il lancio del gas lacrimogeno in Parlamento da parte dell'opposizione in Kosovo e ha invitato a votare l'accordo di demarcazione con il Montenegro. "Condanno con forza l'uso del gas lacrimogeno. Un simile comportamento – scrive Hahn sul suo profilo Twitter – non ha spazio in una democrazia. In questo giorno importante, i leader del Kosovo devono assumersi le loro responsabilità e votare l'accordo di demarcazione. I cittadini possono solo trarre beneficio da questo passo con la liberalizzazione dei visti". Secondo Hahn, "tutto ciò consentirà alla vita politica di concentrarsi su altre importanti riforme di cui le persone hanno bisogno e che desiderano, e aiuterà il paese a progredire con il suo orientamento europeo". (Beb)