Kosovo: autorità Tirana si congratulano con Pristina per ratifica demarcazione confini con Montenegro

- Le massime autorità albanesi si sono congratulate con il Kosovo per la ratifica da parte del parlamento di Pristina dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Per il presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta, gli auguri vanno anche "al popolo del Kosovo per la realizzazione del loro desiderio di muoversi liberamente e per la loro aspirazione di integrazione europea", ha scritto Meta in un suo post su Facebook. A parere del premier di Tirana, Edi Rama, "il voto per la demarcazione è un voto ritardato, ma tuttavia significativo per il Kosovo, quale Stato che testimonia serietà per il raggiungimento dei propri impegni". Rama ha poi aggiunto che adesso spetterebbe all'Unione europea "di tenere fede senza ritardi al proprio impegno" per la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Il capo della diplomazia albanese Ditmir Bushati ha sostenuto che il voto "è un passo importante verso la soluzione delle controversie sui confini e crea la possibilità all'Ue di procedere il prima possibile nel processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo e rafforza il clima positivo nel superare i disaccordi con i vicini". Anche per il leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha, l'approvazione del parlamento kosovovaro "è un fondamentale contributo alle relazioni di buon vicinato e alla stabilità della regione: un passo sicuro del Kosovo verso i processi di integrazione euroatlantica".(Alt)