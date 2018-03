Kosovo: cinque deputati del Vetevendosje espulsi dopo lancio lacrimogeni in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque deputati del Movimento Vetevendosje sono stati espulsi dal parlamento di Pristina dopo che questa mattina sono stati lanciati gas lacrimogeni in aula. Lo ha spiegato il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, ribadendo la sua posizione favorevole alla ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro, sviluppo osteggiato invece dai rappresentanti del partito d'opposizione kosovaro i quali hanno interrotto la seduta con il lancio di gas lacrimogeni. "Non saranno ammessi ostacoli o manipolazioni", ha affermato Veseli, il quale secondo l'emittente "Rtk" si è detto certo che non sarà permesso al Kosovo di non ottenere la liberalizzazione dei visti. Il presidente del parlamento di Pristina ha poi spiegato che, in seguito a quanto avvenuto questa mattina in aula, due deputati sono in condizioni di salute precarie. "Non danneggiate la vita dei vostri concittadini", ha aggiunto Veseli definendo gli autori del lancio di lacrimogeni "traditori, che non amano il Kosovo". Anche il premier Ramush Haradinaj è tornato oggi ad invitare i parlamentari a votare in favore della ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro.(Kop)