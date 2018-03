Serbia: presidente Vucic, rispettare Risoluzione 1244 su Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha richiamato alla necessità del rispetto della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite in Kosovo. Secondo quanto riferisce l'emittente serba "Rts", la dichiarazione è stata pronunciata nel corso dell'incontro a New York con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Vucic ha inoltre chiesto un ulteriore impegno della missione Unmik in Kosovo. La Serbia, ha detto Vucic, è disposta a collaborare sia con le organizzazioni internazionali che con la componente albanese del Kosovo per raggiungere una soluzione di compromesso. Tale compromesso, ha osservato ancora il capo dello stato serbo, non deve però significare "che una parte ottiene tutto e l'altra perde tutto". (segue) (Seb)