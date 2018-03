Kosovo: presidente Thaci, uso violenza in parlamento dannoso per reputazione paese

- L'uso della violenza in parlamento è intollerabile e dannoso per la reputazione internazionale del Kosovo. Lo ha detto oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci condannando tramite Facebook il lancio di gas lacrimogeni oggi in parlamento da parte di alcuni deputati del Movimento Vetevendosje. Il partito di opposizione ha tentato in questo modo di ostruire le operazioni di voto per la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. I deputati kosovari sono stati costretti a lasciare l'aula e il presidente del parlamento Kadri Veseli ha proposto una pausa di alcuni minuti. "Invito i parlamentari a continuare il loro lavoro, a prescindere dalle tattiche pericolose di coloro che si oppongono alla liberalizzazione dei visti", ha detto Thaci aggiungendo che "la demarcazione dei confini dovrebbe essere approvata oggi". "Abbiamo perso tre anni su cause false, che stanno tenendo il Kosovo isolato", ha dichiarato il capo dello Stato.(Kop)